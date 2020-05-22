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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عرض الفنان المصري رامز جلال، بعض مواقف الفنانين بعد وقوعهم ضحايا لبرنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.
رامز جلال، نشر مقطع فيديو لرد فعل بعض الفنانين ومنهم الفنان محيي إسماعيل، والفنانة فيفي عبده، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش.
وقدم الفنان محي إسماعيل، وصلة رقص مرددًا أنا القصير، وتبعها بقوله: “فيه قيصر يبقى مبلول كدا” وذلك بعد سقوطه في بركة مياة رامز جلال.
كما قدمت الفنانة فيفي عبده وصلة رقص على نغمات “يا طالعه من باب الحمام”، وذلك وسط تشجيع من فريق عمل البرنامج كاملًا.
كما غنى مطرب المهرجانات حسن شاكوشك أغنية “بنت الجيران”، كاملة فيلا كواليس البرنامج وتبعها بأغنية “رامز جلال”.
كشف الفنان رامز جلال، كواليس صناعة مقالبه في البرنامج بداية من تصميم الأستوديو وتفاصيل الكرسي المستخدم في تنفيذ المقلب، إلى جانب شرح لشبكة المياه المربوطة بالأستوديو.
كما كشف عن الصعوبات التي واجهته هو وضيوفه خلال حلقات البرنامج، خاصة في فقرة سقوط الضيف في فخ المياه الأخير، إلى جانب تعرض رامز نفسه للإصابة أثناء إمساكه بالكابوريا في إحدى الحلقات.
كانت هذه تفاصيل خبر محيي إسماعيل وفيفي عبده يقدمان وصلة رقص بعد مقلب رامز مجنون رسمي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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