من بطولة تشارليز ثيرون.. نتفليكس تطلق الإعلان التشويقي لفيلم The Old Guard

اطلقت شبكة نتفليكس اليوم الخميس الإعلان التشويقي لفيلم The Old Guard من بطولة تشارليز ثيرون، وذلك تمهيدا لعرضه في 10 يوليو 2020، فقط وحصريا على نتفليكس.



فيلم مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة تأليف: جريج روكا، ورسوم ليوناردو فيرنانديز، إنتاج: دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانجير، تشارليز ثيرون، AJ Dix، بيث كونو، مارك إيفانز.

الفيلم بطولة: تشارليز ثيرون، كيكي لاين، مروان كنزاري، لوكا مارينيلي، هاري ميلنج، فان فيرونيكا نجو، مع ماتياس شونارتس وشويتيل إيجيفور.

وتدور احداث الفلم عن مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الامر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من وراءها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التي قام بتأليفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم ملئ بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالم فريد وجذاب يظهر لنا أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.

