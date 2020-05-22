أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بصورته في الجيش.. ويعلق: "على العهد يا رجالة"

الجمعة 22 مايو 2020

نشر الفنان أحمد حلمي، صورة له بالزي العسكري أثناء خدمته في الجيش المصري، وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ". وعلق "حلمي" علي الصورة قائلاً: "دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر .. سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد".



Advertisements

وتابع قائلاً: " تحية لكل شهيد إستشهد في حب الوطن مصر.. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم .. كلنا جيش واحد في بلد واحدة .. ودائمًا على العهد يا رجالة". يشار إلي أن الحلقة "28"من مسلسل "الإختيار" الذي إستشهد فيها المقدم أحمد صابر المنسي ومعظم جنود الكتيبه"103" رجاله الصاعقه المصرية، قد تسببت في موجه من الحزن علي جموع الشعب المصري، خاصه بعد عرض الحلقة مباشره، وقام عدد من الفنانين بالتعليق ع الحلقه.

يذكر أن مسلسل "الإختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. ومسلسل الإختيار ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.