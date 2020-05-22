قناة الإخبارية السعودية: عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي تعلن العفو عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى المزيد

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فجر الجمعة، العفو عن قتلة أبيهم في ليلة الـ29 من رمضان ابتغاء وجه الله.

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".





وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، كشفت النيابة العامة السعودية، عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أنه تم توجيه التهم لـ11 من بين 21 موقوفا، والمطالبة بإعدام 5 منهم.