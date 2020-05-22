الخليج 365الجمعة 2020/5/22 04:05 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فجر الجمعة، العفو عن قتلة أبيهم في ليلة الـ29 من رمضان ابتغاء وجه الله.
وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، كشفت النيابة العامة السعودية، عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أنه تم توجيه التهم لـ11 من بين 21 موقوفا، والمطالبة بإعدام 5 منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الإخبارية السعودية: عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي تعلن العفو عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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