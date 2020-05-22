تراند اليوم : صديق الشهيد المنسي الذي يجسده مسلسل الاختيار: هذا ما حدث له داخل القبر

روى صديق مقرب لعقيد الصاعقة المصري الراحل أحمد المنسي شهادة تخصه رآها أثناء الدفن.

و روى المحامي رأفت بلط - أقرب أصدقاء الشهيد أحمد المنسي - بعض التفاصيل من حياة الراحل .

وكشف عن بعض التفاصيل فيما يخص الشهيد في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقال في البرنامج: فوجئت أن جثمان الشهيد كان ينزف دما أثناء الدفن رغم توقف دورته الدموية ، وكان لدي بنطلون عليه دماء الراحل وطلب دفنه معه.

وتابع: داخل القبر تحركت يد الشهيد و وضعها على والده لدرجة أن اللحاد بكى وظن أن المنسي مازال على قيد الحياة .