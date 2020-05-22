شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 28.. محمد رمضان ينهار بسبب ابنته ويبدأ رحلة الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى، dmc وdmc دراما، بمشهد إحضار "الأسطى محمود" محمد جمعة لـ "مريم" من المدرسة دون أن يخبرها بوجود والدها الحقيقى "رضوان البرنس" محمد رمضان في منزلهم، وبمجرد رؤيتها له اعتقدت بأنهم ضيوف، ولكنه أخبرها بأنه والدها الحقيقى، ورفضت أن تذهب معه وطلبت منه أن يبقيها مع والدها "الأسطى محمود" ووالدتها.

سيطرت حالة من البكاء على "رضوان" بسبب عدم تذكر ابنته له، وتحدث معه "الأسطى محمود" بأن يتركها حتى تستوعب الأمر بشكل أفضل، ما اضطر "رضوان" الى مغادرة المنزل بدونها، فيما حاولت "أم علا" صفاء الطوخى تهدئته ومواساته في أزمة ابنته.

وانتقل المشهد إلى "عبد المحسن" إدوارد، الذى نشبت مشادات بينه وبين زوجته "لوزة" مروة الأزلى، كما أنه علم بأنها تشاجرت مع طليقته "الراقصة عظيمة" بدرية طلبة، الأمر الذى دفعه للذهاب إلى منزلها وطلب منها أن تسامحه ووعدها بأنه سيكتب لها الكباريه باسمها.

Advertisements

واختتمت الحلقة بمشهد حديث "رأفت" أحمد فهيم الى زوجته "عبير" رحاب الجمل، وبعد ركوبه لسيارته فاجأه "رضوان" محمد رمضان من داخل سيارته والذى كان يختبئ فيها وقام بضربه على رأسه، لتنتهى الحلقة في اطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة من مفاجأت للمشاهدين.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.