أشهر المسرحيات العربية على نتفليكس في عيد الفطر

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 11:57 مساءً - أعلنت شبكة نتفليكس عن عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية الكلاسيكية تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتأخذ المشاهدون في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات بدءاً من 21 مايو الجاري.

وستتوفر المسرحيات في 190 دولة حول العالم لأكثر من 183 مليون عضو، ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنكليزية. وتضمن قائمة المسرحيات كلاً من «مدرسة المشاغبين»، «العيال كبرت»، «شاهد ما شافش حاجة»، «سك على بناتك»، «المتزوجون»، «ريا وسكينة»، «الواد سيد الشغال»، بالإضافة إلى مسرحيتين من الكويت هما «مراهق في الخمسين»، و«باي باي لندن».