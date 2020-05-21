تتناول صراصير وحشرات.. نيكول كيدمان تصدم جمهورها بـهذا “الفيديو المقرف” !

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 11:57 مساءً - نشرت النجمة العالمية الأمريكية “نيكول كيدمان” مقطع فيديو قديم لها عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” أثارت به اشمئزاز وغضب الكثيرين من متابعيها، حيث أن هذا المقطع يعود لعام 2018 خلال مقابلة أجرتها مع موقع مجلة “Vanity Fair” وظهرت فيه وهي تجلس على أحد المسارح وتقوم بأكل 3 أطباق من الحشرات:الديدان والصراصير والجراد المقلي.

وأرفقت كيدمان هذا الفيديو بتعليق، حيث قالت: “هل تريدون تجربة سناك جديد في المنزل؟ ربما لدي بعض الاقتراحات”.

يذكر أن صرح زوج النجمة العالمية نيكول كيدمان، الموسيقار “كيث أوربان” في الساعات القليلة الماضية، أن كيدمان كسرت كاحلها أثناء ممارستها رياضة الركض بالقرب من منزلها، ووفقًا لتقرير “يو إس إيه توداي” وقع الحادث منذ حوالي خمسة أسابيع، عندما خرجت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا صباحا لممارسة رياضة الركض ولم تلاحظ وجود حفرة على الطريق. وأكد أوربان خلال مقابلة أجراها مع قناة “ذا بروجيكت” على موقع “يوتيوب” أن كيدمان أصبحت بحالة صحية أفضل.