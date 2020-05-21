أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تعرضه لحادث سير.

قمر كشف أن استعماله لهاتفه الجوال أثناء القيادة هو ما تسبب في الحادث، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أرجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق”.

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وأضاف: “أنا خرشمت عربية بنت قاعده في عربيتها وعربيتي اتشلفطت.. بس الحمد لله جت سليمه انا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا”.

ومن ناحية اخرى يعرض لأيمن بهجت قمر، في السباق الرمضاني الحالي، مسلسل “فلانتينو”، بطولة الزعيم عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، ووفاء صادق، ومحمد الكيلاني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم “فلانتينو”، دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.