بالدموع.. إنهيار الطفل إسلام صاحب الرسالة الشهيرة للمنسي بعد الحلقة الـ 28 من «الأختيار»

الخميس 21 مايو 2020

عرضت مساء اليوم الحلقة الـ 28 من أحداث مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة. وشهدت أحداث الحلقة استشهاد أمير كرارة "احمد المنسي"، في كمين البرث بعد هجوم عدد كبير من الإرهابيين.

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ولاقت الحلقة تفاعل كبير من الجمهور، ومن بينهم الطفل إسلام صاحبة الرسالة الشهيرة للشهيد المنسي، حيث نشرت والدته عبر حسابه الشخصي، صور له وهو منهار بالدموع وهو يشاهد أحداث حلقة ملحمة البرث.

مسلسل الاختيار، من بطولة أمير كرارة وشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن ومن إخراج بيتر ميمي.