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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة تركها البطل الشهيد خالد المغربي قبل استشهاده.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
بطل من نوع خاص، استعرض مسلسل الاختيار، نبذة بسيطة عن حياته، ولحظة استشهاده، مع زملائه في موقعة معركة قرية «البرث».. أنه الشهيد النقيب خالد محمد كمال المغربي.
فقد شيع الآلاف من الأهالي بمدينة طوخ، في 8 يوليو 2017، جثمان الشهيد النقيب خالد محمد كمال المغربي، شهيد الواجب كان عريسا في الدنيا، واستعرض مسلسل الاختيار، حياة الشهيد ولحظة استشهاده، وفي هذا السياق، قالت والدة الشهيد، أن رسالته الأخيرة، كانت عندما أكد لي في آخر إجازة له، إنه لن يعود، وقالي «متزعليش يا أمي».
كما أوصى والده بتربية أبناؤه بعد استشهاده، وبالفعل وضعت زوجته طفله الذي أسميناه «خالد»، وربنا عوضنا بخالد الصغير، وكأن الله أراد أن يخلد اسم ابني.
وقدم محافظ القليوبية خالص التعازي لأسرة الشهيد، متمنيا لهم الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وشيعت الجنازة العسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية في ذلك الوقت، واللواء أنور سعيد، مدير الأمن في ذلك الوقت، والعميد عصام الغزالي مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن.
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