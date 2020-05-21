الحلقة 28 من «الاختيار»| استشهاد «المنسي» حاملاً سلاحه يدافع عن وطنه

الخميس 21 مايو 2020

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، من مسلسل «الاختيار» الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويُذاع على قناة «on e» العديد من الأحداث، حيث انتهت الحلقة السابعة والعشرين مشهد هجوم التكفيريين على مربع البرث، ومعهم سيارات مفخخة، ويشاهدهم المجندين من فوق سطح الكتيبة وينادون "حرس سلاح" كي يستغيثون بباقي أفراد الكتيبة.



وأظهرت الحلقة ملحمة وطنية وفداء من المنسي ورجاله، وكذلك الدفاع عن بعضهم البعض وعدم الاستسلام، ونجحوا في إسقاط عدد كبير من التكفيريين، حيث كان العهد بين المنسي ورجاله خلال المعركة: «على العهد يا رجالة محدش من التكفيريين يدخل الكمين هنقف لآخر نفس وآخر طلقة.. مياخدوش حد مننا».

ووقف جميع الضباط والجنود يدافعون عن الكمين لآخر نفس في عمرهم حتى المصابين استمروا في المقاومة وصد الهجوم على كمينهم ببسالة.

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وشهدت أحداث الحلقة استشهاد خالد دبابة، أثار اصطدام مدرعته في عربة مفخخة أثناء ذهابه لمساندة أحمد المنسي.

وقام أحمد المنسي بقتل الإرهابي أبو سعد الجنوبي عند اقتحامه للكمين وهو يقول «هما مبيستسلموش ليه» ليقوم المنسي بتصفيته قائلا: «اسمهم شهداء مش طواغيت».

وظل يدافع أحمد المنسي عن الكمين حتى آخر نفس، وقام بمفرده بتصفية عدد كبير من التكفيريين ومنعهم من دخول الكمين، ليقوم أحد التكفيريين بقنصه ليستشهد وهو حاملا سلاحه ويدافع على أرضه ووطنه وزملائه.

ويتناول المسلسل قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

«الاختيار»، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.