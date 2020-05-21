شكرا لقرائتكم خبر عن «احنا مش بتوع حداد».. كليب لـ«أحمد جمال» أبطاله أبناء الشهيد المنسي والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 انتهت، منذ قليل، آخر حلقات مسلسل "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة البطل الراحل الشهيد أحمد المنسي.

وبعد انتهاء الحلقة مباشرة، طرح الفنان أحمد جمال، أغنية مصورة جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد"، تكريمًا للشهيد المنسي. Advertisements تتضمن مشاهد الكليب لقطات متنوعة لأبناء الشهيد المنسي وهم يستعيدون ذكرياتهم معه قبل رحيله. "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎ يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «احنا مش بتوع حداد».. كليب لـ«أحمد جمال» أبطاله أبناء الشهيد المنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.