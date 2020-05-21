الرئيس الأمريكي: لن نغلق البلاد إذا واجهنا موجة ثانية من فيروس كورونا المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن البلاد لن تغلق إذا واجهنا موجة ثانية من فيروس كورونا.



قال ترامب في وقت سابق، إن بلاده ستنهي الإغلاق العام لتستأنف عجلة الاقتصاد سواء توفر لقاح مضاد لكورونا أم لا"، وذلك بالتزامن مع إعلانه عن تواصل الجهود الرامية للتوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام.

وشبه ترامب عملية البحث عن اللقاح، التي يطلق عليها "أوبريشين راب سبيد " أي السرعة الصاروخية، بجهود الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج أول سلاح نووي في العالم.

لكن ترامب أوضح أنه حتى من دون توفر لقاح، يجب على الأمريكيين البدء في العودة إلى حياتهم كالمعتاد.

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ويشكك العديد من الخبراء في إمكانية تطوير لقاح للفيروس في غضون عام.

وأكد باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية أنه كان بالإمكان تجنّب حصول أكثر من 35 ألف وفاة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حال تمّ اتخاذ تدابير حجر في البلاد قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

وبحسب التوقعات التي جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشِرت على موقع "ميدركسيف"، فإن 61% من الإصابات (أكثر من 700 ألف) و55% من بين أكثر من 65 ألف وفاة (أي 35 ألفاً على الأقل) المسجلة حتى 3 مايو/أيار "كان يمكن تجنّبها"، في حال فرِضت تدابير تباعد اجتماعي وآليات للسيطرة على الوباء "قبل أسبوع فقط".

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من الوباء، بتسجيلها 1,5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.