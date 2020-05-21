الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف أهداف داخل مدينة ترهونه المزيد

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" قبل تحقيق أهدافها في سماء مدينة ترهونة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة مسيرة تركية "بيرقدار" حاولت الإغارة على بعض المرافق فالمدينة.

وأوضح المحجوب أن الطيران التركي المسير استهذف سيارة مدنية في مدينة الأصابعة، مما نتج عنها مقتل جميع من فيها وهم عائلة تضم طفلين وامرأه ووالدهم.

ونوه إلى أن العدو التركي ومليشياته لا يراعون سلامة المدنيين، وأن كل جرائمهم موثقة وسيأتي الوقت الذي يدفعون فيه الثمن.

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وفي هجوم فاشل جديد، حاولت المليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان التقدم نحو مدينة ترهونة - أكبر المدن الداعمة للجيش الليبي على حدود طرابلس.

وتلقت المليشيات الإرهابية، هزيمة مدوية عقب فشل الهجوم، الذي بدأ أمس الأربعاء، بينها خسائر فادحة في الأرواح والمرتزقة الأتراك وتشكيلات مليشيا الوفاق - بحسب مصادر عسكرية من داخل مدينة ترهونة.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أن المليشيا الإرهابية قصفت مدينة ترهونة بنحو 60 صاروخا من نوع "جراد" حيث تساقطت تلك الصورايخ على منازل المدنيين، إضافة إلى سقوط إحداها في مدرسة صلاح الدين دون وقوع أضرار بشرية.

وفجر أمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، عدة مبادرات إنسانية بمناسبة عيد الفطر بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب.