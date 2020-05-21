الفنان السوري مأمون الفرخ يفارق الحياة.. وهذا سبب وفاته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي مساء اليوم الخميس الفنان السوري مأمون الفرخ في العاصمة دمشق عن عمر ناهز الـ 62 عاما وذلك إثر احتشاء في العضلة القلبية.

ونعتت نقابة الفنانين في سوريا الفنان من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، كما نعاه العديد من الفنانين السوريين إثر سماعهم الخبر منهم علاء قاسم، أمانة والي، شكران مرتجى، غادة بشور، وائل رمضان، محمد خير الجراح، عارف الطويل، تماضر غانم، خالد القيش، فراس إبراهيم، ريم عبد العزيز وغيرهم الكثير.

مسيرة مأمون الفرخ

للفنان الراحل مسيرة فنية طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما فهو مخرج ومسرحي سوري من مواليد دمشق في عام ١٩٥٨، ودرس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقا، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأصبح في عام ١٩٨٢ عضوا في نقابة الفنانين.

شارك مأمون الفرخ في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ومسرح الرسوم المتحركة، كما شغل منصب مدير مسرح القباني في دمشق سابقا، وله دراسات في هذا المجال في الدراما ومسرح الطفل مثل "سيكولوجيا اللعب عند الطفل" و "النص الموجة للطفل".

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عرف الفنان السوري بأدواره في مسلسلات البيئة الشامية واشتهر عربيا من خلال مسلسل "باب الحارة" بجزئه الأول بشخصية "أبو سمير الحمصاني"؛ إذ كان محركا أولا للأحداث في الحارة، وكانت آخر مشاركاته في الدراما العام الماضي 2019 من خلال عدة مسلسلات منها "شوارع الشام العتيقة- شخصية أبو خاطر"، ومسلسل " كرسي الزعيم"، "مسافة أمان- زوج الطبيبة المختطف"، "باب الحارة 10- شخصية أبو نكاشة"، غفوة القلوب- بشخصية مسعود"". وكان من المفترض أن يشارك في الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصيته "أبو نكاشة".

من أعماله المسرحية "سكان الكهف، سفرة بلا سفر، كاليغولا، المهرج، لا غنى عنه، علاء الدين، احتفال عائلي"

ومن أعماله السينمائية "تل الفرس، سبع دقائق إلى منتصف الليل، غير مخصص للبيع"

ويُعدّ الفنان الراحل من أهم الأصوات السورية العذبة؛ إذ له تجربة كبيرة في دبلجة أفلام الكرتون والدراما الأجنبية نذكر منها "المحقق كونان، فرسان الفضاء، سكوبي دو، شيرا، ستاتو، روبن هود، زاجل"