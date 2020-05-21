أنابيلا هلال تسحق أحمد السقا بسهولة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، مساء الخميس، ضيفة على برنامج المسابقات "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستعرضت رزان مغربي خلال تقديمها لضيفتها ومواطنتها أيضا، طول أنابيلا هلال الفائق بما أنها أنثى وتتمتع بهذا الطول، مشيرة إلى أن طولها يبلغ مترًا و86 سنمترا؛ إذ بدت أنابيلا أطول من رزان والسقا أيضا.

وبدت أنابيلا متحمسة جدًا للفوز في التحديات أمام السقا الذي لم يجامل ضيفته أو يتساهل معها خلال فقرات المسابقة، وذلك بفوزه في التحدي الأول "التورتة" الذي يعتمد على القوة والدقة، لترد عليه أنابيلا بفوز يتطلب دقة أكبر في التحدي الثاني "كرة وجردل".

واشتعلت المنافسة بين النجمين أنابيلا والسقا في التحدي الثالث "مطرب الأغنية"، وأظهر السقا براعة كبيرة في معرفة أسماء المطربين من كلمات بعض أغانيهم، إلا أن أنابيلا أظهرت براعة أكبر في التحدي الرابع الذي سلاحه كان "الملقاط".

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وانتصرت أنابيلا انتصارا كاسحا ومبكرا على السقا، وذلك بعد فوزها بالتحدي الخامس الذي يعتمد على قوة التركيز والذاكرة، وتحقيقها لـ 11 نقطة مقابل 4 للسقا، وقررت بعدها توجيه تبرعها لجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهما، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لإحدى الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تقدمه رزان مغربي.