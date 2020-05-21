محمد زهير رجب يعتذر عن خطأ في مشاهد "بروكار": ألوم نفسي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المخرج السوري محمد زهير رجب اعتذاره عن خطأ ورد في مشهد من مشاهد الحلقة السابعة والعشرين في مسلسل "بروكار".

وكتب رجب عبر فيسبوك أنه يعتذر عن ما ظهر في الحلقة الـ27 من المسلسل مساء الأربعاء؛ إذ يظهر مشهد في مشغل الخياطة للفتيات العاملات في هذا المكان؛ إذ كان من المفترض أن يكون موجودا في حلقات ما قبل حريق المشغل وهذا ما أدى إلى تسلسل غير منطقي في أحداث العمل الدرامي.

وأوضح رجب بأن هذا المشهد عبارة عن خطأ تقني أدى لانتقال المشهد من ملف الحلقة المفروض وجوده بها إلى ملف الحلقة الـ 27، مضيفا بأن السبب خطأ في أجهزة الكمبيوتر، وقال بأنه يلوم نفسه شخصيا على هذا الخطأ لعدم مراجعته الحلقة مرة أخرى قبل عرضها بشكل نهائي، ثم اختتم منشوره وهو يقدم اعتذاره وأسفه الشديد على هذا الخطأ.

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وجاء على هذا المنشور الذي أضافه رجب تعليقات كثيرة من المتابعين الذين وصفوا الاعتراف بهذا الخطأ بأنه امتياز يحسب له، وأنه ليس من عادة المخرجين أن يعترفوا بالأخطاء الفنية والإخراجية، مضيفين بأن هذا الاعتذار دليل على الإبداع والمصداقية التي يقدمها في عمله فإن من يعترف بذنبه لا ذنب له على حد تعبيرهم.

وفيما يخص مسلسل "بروكار" فهو تحت إدارة المخرج محمد زهير رجب، تأليف سمير هزيم، إنتاج قبنض ميديا، بطولة عدد من نجوم الدراما السورية منهم عبد الهادي الصباغ، نادين خوري، سليم صبري، زهير رمضان، سلمى المصري،عد مينه، رنا أبيض، زينة بارافي، قاسم ملحو، مها المصري، علاء قاسم، يزن خليل وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في البيئة الشامية القديمة بقالب بوليسي رومانسي في عهد حكومة المدراء عام 1942 بأحد أحياء دمشق القديمة، والتي يتواجد فيها مشغل لصناعة البروكار يديره زعيما الحارة المختلفان تماما في كل شيء، الأول يزود المشغل بخيط الذهب والثاني يزوده بخيط الفضة، كما يروي العمل حكاية قُدوم أحد المهندسين الفرنسيين إلى دمشق لسرقة فكرة هذه المهنة الدمشقية بالإضافة إلى الحرب ضد الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة ومقاومة الدمشقيين لهم.

يشار إلى أن محمد زهير رجب يستعد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد للبدء بتصوير مشاهد مسلسل "باب الحارة11" كما تم الإعلان من قبل الشركة المنتجة لمسلسل "بروكار" عن وجود جزء ثان للعمل سيتولى إخراجه محمد زهير رجب.