رامز جلال يكشف كواليس مقلبه للمرة الأولى.. وفيفي عبده تثير الشكوك (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري رامز جلال كواليس برنامجه "رامز مجنون رسمي" ورد فعل بعض ضحاياه خلف الكاميرات بعد نهاية حلقات رمضان هذا العام.

وخصص رامز آخر حلقات برنامجه اليوم الخميس لعرض تجهيزات برنامجه المخصص للإيقاع بضحاياه من مشاهير المجتمع والمعروض على شاشة mbc.

وقال رامز إن استوديو البرنامج أشبه بملعب كرة تبلغ مساحته ٢٤٠٠ متر وأسفله يوجد فريق عمل يتحكم في فقرات البرنامج مثل الكرسي المتحرك وصندوق المياه وغيرهما.

وحول كرسي الاعتراف قال إنه عبارة عن ريبوت تم تجميعه من إسبانيا وخلفه فريق كبي؛ لأن مخاطره محسوبة والخطأ غير وارد.

ثم عرض رامز ردود أفعال لبعض الفنانين مثل محي إسماعيل فكانت تصرفاته غريبة بعض الشيء حيث كان يردد "أنا القيصر" ويضرب رامز بيده بشكل لا يخلو من الكبرياء، وحوله فريق رامز يردد "محي محي".

أما فيفي عبده فكانت ترقص بشكل هستيري بعد نهاية البرنامج لدرجة أن رامز قال إنها أصيبت بالجنون.

وأثارت هذه الحركات علامات تعجب حول موقف الراقصة من رامز خاصة أنها خرجت على الإعلام تتوعد بتقديم بلاغ ضد جلال.

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لكن رقص فيفي بهذا الشكل والسعادة الغامرة التي بدت على وجهها يخالف ما كانت تظهره على وسائل الإعلام بأنها ستقاضي رامز بسبب ما فعله معها في البرنامج وكهربتها بشكل كبير. وهو ما أثار الشكوك حول اتفاق تم بين الطرفين لخلق ضجة وجذب المشاهدين لبرنامج رامز.

كما عوض في الكواليس رد فعل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي كان يغني عود البطل ثم عرض لقطات لغناء النجوم أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب دا واد زكي وكمان حبوب".

يذكر أن رامز أسقط العديد من نجوم الفن مثل ياسمين صبري، ريهام عبدالغفور، وبسمة، وسوزان نجم الدين، وحمدي المرغني والفنان السعودي حسن عسيري والنجمة المصرية نبيلة عبيد وغيرهم.

كما أوقع العديد من نجوم الرياضة في حلقات سابقة أبرزهم محمود كهربا ومحمد الشناوي نجما النادي الأهلي المصري، وطارق حامد، وأشرف بن شرقي من نادي الزمالك.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.