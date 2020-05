شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة اعتزال بريتنى سبيرز.. وماذا قالت شقيقتها جيمى لين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جيمى لين شقيقة النجمة العالمية بريتنى سبيرز أن شقيقتها النجمة الشهيرة اعتزلت الموسيقى والغناء، حيث أكدت أن نجمة البوب لا يمكن أن تتقاعد لأنها ببساطة لن تترك شىء تعشقه، ومن المعروف أن بريتني عندما تريد أن تصنع الموسيقى، ستقدمها على الفور.

فبعد سؤال جيمي لين حول شقيقتها وهل هناك مشروعات غنائية تعدها الآن لتكون مفاجأة للعالم قالت: "لا أعتقد ذلك.. أعنى الآن إن بريتنى تلتزم بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من فيروس كورونا فى لوس أنجلوس، لكن بشكل عام، فهى الآن تلتزم بنوع من أنواع الاسترخاء فقط، وأعتقد أن هذا أمر جيد، وتستحق بريتنى ذلك".

Advertisements

وجاء السؤال الموجه لشقيقة بريتنى سبيرز بسبب أن ابن بريتنى والذى يدعى "جايدن" أشار خلال بث مباشر على الـ SOCIAL MEDIA أن بريتني قد تترك الموسيقى.

يذكر أن بريتني سبيرز احتفلت مؤخرا على مرور 20 عاما على إطلاقها واحد من أهم و أشهر ألبوماتها الغنائية، والذى حقق نجاحا مذهلا حول العالم بمجرد إطلاقه، وهو "oops i did it again"، وأشارت سبيرز البالغة من العمر 38 عاما إلى أن نجاح هذه الألبوم فاق كل توقعاتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" كما شكرت محبيها و معجبيها الذين قاموا بدعمها مؤكدة أنها حقا فتاة محظوظة .

وبمجرد إطلاق البوم "Oops!... I Did It Again" عام 2000 أعتبره الكثيرون أنه يكمل ألبوم سبيرز الأول " Baby One More Time " الذى أطلقته عام 1999 واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه.