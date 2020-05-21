شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ملحمة البرث.. "إحنا مش بتوع حداد" أغنية جديدة لـ أحمد جمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أحمد جمال، أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، إهداء لروح الشهيد الأسطورة أحمد المنسى، وجميع شهداء الوطن، حيث طرحها على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وطرحت الأغنية عقب انتهاء الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي جسدت ملحمة البرث، واستشهاد الأسطورة أحمد المنسي، والمسلسل بطولة النجم أمير كرارة ويذاع على فضائية "أون".

وفيما يلي كلمات الأغنية:

وقف هنا.. وافتح جميع كتب التاريخ واكتبهولي

أبطال بتعشق أرضها وبضحي عادي بعمرها وسط الذهول

صمت المكان فجر وأذان وصلو حي على الحياة

ناده الوطن.. لبوا نداه..

ضحك العريس علشان عرف أن يوم شهادته أكيد ينول

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد..

أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات..

منسي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش.. منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش

فين ولاد راضيين يموتوا.. الولاد عاشقين ترابها.. الولاد واقفين يقاتلوا..

الولاد حالفين لـ يمحوا كل من يفكر يعادي

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كفني علمك يا بلادي ربنا أخيرا كتبها

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.. أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات..

منسي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش..

منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش.. هي موته ونفسي فيها ..

موته لأجل بلادي فخر.. فلي اللي عايش بس ميت ..

ضعف واستلام وأهر.. والبلد دي عايزة منسي مستحيل.. مستحيل يأسيى يوم..

كل منسي فيكو لازم يبقى ليا سند وضهر

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.. أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات..

منسي حي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش.. منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتفنيش

إحنا مش بتوع حداد .. إحنا نار تحت الرماد.. أحنا صخر مايتكسرش.. وكل ضربة يزيد ثبات..

منسي حي مايتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش.. منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي متتمحيش

وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "إحنا مش بتوع حداد" الأيام الماضية لكى يبدأ عرضها فى أسرع وقت، تزامناً مع عرض مسلسل "الاختيار"، والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وكان أحمد جمال قد نشر من قبل عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من كواليس تحضير الأغنية، وعلق على الفيديو: "(إحنا مش بتوع حداد).... إهداء للشهيد البطل عقيد أح / أحمد المنسى ولكل شهيد من جنودنا الأبطال اللى دافعوا عن تراب الأرض لآخر نفس".