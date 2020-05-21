شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تتيح مشاهدة الحلقة 28 من "الاختيار" مجاناً على موقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة watch it الرقمية، المدفوعة مقداً أن الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضها مساء اليوم الخميس، سيتم اتاحتها للمشاهدة مجانا وذلك من خلال الدخول علي الموقع www.watchit.com، ويتم ذلك بدون استخدام التطبيق علي أي جهاز سواء محمول أو سطحي أو جهاز تلفزيون، أي أنه لابد من خلال الموقع وباستخدام اي متصفح للانترنت.

ويأتي هذا التحرك كجزء من الدور المجتمعي الذي تلعبه المتحدة للخدمات الاعلامية مالكة المنصة، على أن يبدأ عرض هذه الحلقة الاستثنائية والمترقبة من قبل الجمهور، فور انتهاء عرضها علي قناة ON وتستمر متاحة مجاناً للمشاهدة حتي مغرب آخر أيام شهر رمضان الكريم، والتى تتناول ملحمة كمين البرث الشهيرة.

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الاختيار

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد أعلنت أيضاً عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل فى التاسعة مساء اليوم الخميس على قناة ON بدون فواصل اعلانية حيث صدر هذا القرار نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية و تحديدا الحلقة 28 و التي ينتظر أحداثها الجميع ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق واسلام جمال وأحمد فؤاد سليم وناهد رشدى ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف منه آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، أحمد صلاح حسنى، رامز أمير ومحمد عزوآخرون.