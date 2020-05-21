شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميل جيبسون فى أحدث ظهور له مع ابنته التى تصغره بـ60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم ميل جيبسون من أهم النجوم على مستوى العالم بفضل موهبته الكبيرة التى تجلت فى أعظم الأفلام سواء مما قام ببطولتها كممثل أو أخرجها فى معادلة أكسبته نجاحاً كبيراً خلال رحلته الفنية التى حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب حتى صار اسمه علامة مميزة فى تاريخ هوليود.



ميل جيبسون

ميل جيبسون الذى يحفظ محبوه أفلامه عن ظهر قلب ربما لا يعلم جمهوره بشأن الجانب الآخر فى حياته، والذى كشف موقع ديلى ميل عنه من خلال تقرير نشره مؤخراً وتضمن صورا له مع صديقته الحالية وابنته منها، حيث ذكر التقرير أن النجم الشهير يحرص فى زمن كورونا على الاستمتاع بوقته مع عائلته ومنح ابنته الوقت التى تستحقه خاصة مع توقف مشاريعه السينمائية فى الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وبالتالى فقد ظهر مؤخراً مع صديقته وأم ابنته أثناء شرائهما مستلزمات منزلية فى محاولة منها لقضاء مهامه كأب.



ميل جيبسون

كما أضاف التقرير أن النجم الشهير الذى يبلغ من العمر 64 عاماً يحاول أن يقضى معظم وقته مع ابنته التى تبلغ من العمر 3 أعوام فقط ما يعنى أن فارق السن بينهما يصل إلى 61 عاما، كما أن فارق السن بينه وبين صديقته وأم ابنته كبير أيضاً حيث يقترب من 35 عاما نظراً لأنها تبلغ 29 عاما فقط.