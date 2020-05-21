شكرا لقرائتكم خبر عن 16 سنة تاريخ كاملة أبو ذكرى مع عمليات النصب من "سنة أولى نصب" إلى "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذا العام فى دراما رمضان قدمت المخرجة كاملة أبو ذكرى عصابة نصب دمها خفيف جعلت المشاهدين يتعلقون بهم ويعيشون معهم لحظة بلحظة تفاصيل التخطيط للعملية، ويتمنون عدم القبض عليهم فى الحلقة الأخيرة هى عصابة "سكر وعمر" نيللى كريم وآسر ياسين فى مسلسل "بـ 100 وش" فرقة نصب بقيادة المخرجة المبدعة كاملة أبو ذكرى.

والمفارقة أن المخرجة كاملة أبو ذكرى قدمت منذ 16 سنة أيضا عصابة نصب فى فيلم "سنة أولى نصب "عام 2004 من بطولة أحمد عز وخالد سليم، ما جعل المتابعين على السوشيال ميديا يقارنون بين العصابتين وأن كاملة كل 16 عاما تقدم فرقة نصب جديدة على الشاشة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى. يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 سنة تاريخ كاملة أبو ذكرى مع عمليات النصب من "سنة أولى نصب" إلى "بـ100 وش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.