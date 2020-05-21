شكرا لقرائتكم خبر عن رجل غامض يظهر بالخطأ فى صور جنيفر لوبيز.. اعرف الحكاية إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور نشرتها المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز على حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، جدلا واسعا، بين متابعيها فى الآونة الأخيرة، بعدما نشرت المغنية الأمريكية صورها أثناء ممارستها التمارين الرياضية فى صالة الألعاب الخاصة في منزلها.



جنيفر لوبيز

وعقب نشر صور المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز على إنستجرام انهالت التعليقات عليها، حيث لاحظ متابعوها وجها مخيفا فى إحدى الصور، حيث ظهر خلفها وجه رجل غامض، فيما تساءل رواد إنستجرام عن هوية هذا الشخص الذي قالوا إنه يختبئ فى منزل جنيفر، بحسب "ديلى ميل".



وجه رجل يظهر في صورة جنيفر لوبيز

وعلق المتابعون لحساب المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، قائلين: "لمن هذا الوجه؟" .."من هو هذا الرجل الذي تم ربط فمه ؟".."ذكرني بإحدى الشخصيات في مسلسل "خارق للطبيعة"...."يبدو مخيفا"...." شخص ما يراقبك، ويبدو خائفا جدا".

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فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة ربما يكون مدرب الممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، أثناء ممارسته التمارين الرياضية، بينما لم تعلق المغنية جنيفر على تعليقات متابعيها.



الممثلة جنيفر لوبيز

وتواصل جنيفر لوبيز أداء تمريناتها الرياضية بصالة الألعاب الرياضية فى المنزل دون ملل، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التى تستعرض فيها جمالها ورشاقتها، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "إذا لم يتحداك، فلن يغيرك"، وهو تحدى للرشاقة معلن من النجمة العالمية.

وقبل أيام، كانت قد أعلنت النجمة العالمية جينفير لوبيز، عن إطلاق كتاب لابنتها الصغيرة "إيمى" فى الأسواق، شهر سبتمبر المقبل، تحت عنوان "إلهى ساعدنى"، ونشرت جنيفير لوبيز صورا لابنتها تحمل الكتاب عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت عليها: "فخورة جدا، بجوز الهند الخاصة بى، إيمى، حيث تشارك صلواتها اليومية الخاصة فى كتابها الأول LORD Help Me! سيقدم هذا الكتاب للعائلات طريقة لتبنى سلام وقوة الإيمان اليومي، ولن يكون الكتاب فى الأسواق قبل 29 سبتمبر، ولكن يمكنك الطلب المسبق.