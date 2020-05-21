شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تستعيد الذكريات بصورة قديمة: أشتاق لروتينى المعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: "أشتاق لروتينى الطبيعى".

وقالت نوال تعليقا على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".

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نوال الزغبى

وفى سياق آخر حرصت نجمة الغناء نوال الزغبى على تهنئة شقيقها مارسيل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر توجيه رسالة له فى تلك المناسبة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل إنتسجرام، حين نشرت صورة لهما معاً ثم علقت عليها بكتابة: Happy birthday my backbone"".

وكان عدد من الفنانين اللبنانيين قد طالبوا بإلغاء السنة الدراسية الحالية فى لبنان، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبى، حيث قالت: "مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام".

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أيام الحرب جيل كامل من الطلاب خسر سنة دراسية وطلع صفّ بلا امتحانات ونجح وتقدّم بالحياة، مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام، قرار إنهاء العام الدراسى، قرار صائب وهالسنة الدراسية كانت درس بحدّ ذاتا للجميع".