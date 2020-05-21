شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة اختار أن يكون إنساناً فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس هناك ما هو أجمل من الفن ورسالته.. والفنان محمد جمعة قدم أدواراً ليسعد بها الجمهور، وآخرها دوره فى مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، والذى حقق نجاحاً كبيراً على المستوى النقدى والجماهيرى، حيث قدم جمعة واحداً من أهم أدواره منذ أن ظهر على الساحة الفنية.

وفى مشهد مؤثر بالحلقة الـ27 من مسلسل "البرنس"، جمع محمد جمعة بين الإنسانية والأبوة غير الشرعية فى آن واحد، فقلبه كاد ينزع منه عندما رأى والد مريم محمد رمضان يسأل عنها فى موقف "المواردى" بعد 5 سنوات كان قد قام برعايتها وارتبط بها هى وزوجته وصارت الطفلة جزءاً لا يتجزأ منهما، والأمر الآخر عندما تهرب من الأسطى رضوان البرنس ولم يعترف أن مريم ضحية الظروف، واعتبرها حق مشروع له علماً بأنها ليست ابنته الشرعية، خاصة أنه قام بتربيتها وأحبها ووفر لها مستقبلا ورعاية.

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محمد جمعة قدم مشهداً رائعاً مع محمد رمضان أبكى الجماهير فى الحلقة 27، وكانت مواجهة تحمل الكثير من المعانى الروحية والإنسانية، وقدم جمعة طرحا جديدا وتناولا مختلفا، عن القضية الإنسانية، التى كثيرا ما تشغل الكثيرين، ورصد من خلالها الصراع الفكرى والإنسانى، خصوصا أن جمعة من الفنانين القلائل الذين يجيدون صياغة مفرادات هذا الواقع، حيث اختار جمعة أن يكون إنساناً.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.