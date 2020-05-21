شكرا لقرائتكم خبر عن "رجالة البيت" الحلقة 28.. عنوان خاطئ يورط تيمون وبومبا فى تجارة الكوكايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل "رجالة البيت"، اتخاذ عيد (بيومى فؤاد) قرارا بتأجير الغرفة الفارغة فى منزله بالتعاون مع ابنته تونا (ويزو) وبالفعل يأتيهما حجز أون لاين للغرفة من شخصين، وبعد وصولهما إلى المنزل ويتم الكشف أنهما هاربان من السجن وفى يدهما الكلبش ورغم كل ذلك لم يتبه عيد لكونهما مسجونين.

يشتكى شكر ابن بومبا أن شنطته تبدلت مع أحد زملائه ويعطيه عنوانه لإحضارها ويذهب بومبا بصحبة تيمون إلى عنوان خاطئ ويتفاجآن أنهما فى منزل عصابة كبيرة، ويعطى لهما كبير العصابة شنطة مليئة بالأموال ويطلب منهم بضاعة الكوكايين، فى نفس الوقت تراقب شرطة الإنتربول المكان بالاتفاق مع صاحب المكان وتم تصوير كل الجلسة.

اقتحمت الشرطة المكان للقبض على تيمون وبومبا بسبب تجارتهما فى الكوكاكين ولكن تأتى مكالمة للضابط بأن القوات ألقت القبض على تجار المخدرات الذين يطاردوهم منذ فترة طويلة، ويكشف تيمون وبومبا أن سوء تفاهم حدث وأنهما حضرا لتسلم شنطة ابن بومبا ودخلا هذا المنزل بالخطأ.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.













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رجالة البيت الحلقة 28



رجالة البيت الحلقة 28



مسلسل رجالة البيت الحلقة 28



رجالة البيت