شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "كبرتى" لـ أحمد سعد من "البرنس" تكسر حاجز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت أغنية "كبرتى" للنجم أحمد سعد التى تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، حاجز الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك فى غضون ساعات منذ طرحها ضمن مشهد عودة "مريم" ابنة رضوان البرنس – محمد رمضان ضمن أحداث المسلسل الذى حقق ناجحاً جماهيرياً ونقدياً خلال موسم رمضان الحالى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.