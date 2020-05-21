شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 28.. "نجية" تكتشف خيانة "فدوى" لـ "فتحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد لـ "نجية" والدة "فتحى"، أثناء رؤيتها لـ "فدوى" زوجة ابنها "فتحى" أحمد زاهر فى أحضان أخيه "ياسر"، واصطحبتها لداخل إحدى غرف المنزل، واتهمتها بخيانتها لزوجها "فتحى"، ولكنها لم تحرك ساكنا وكذبتها وهددتها بأنها من الممكن أن تتخلص منها بمنتهى السهولة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.