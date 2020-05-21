شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة البرث.. الاختيار وقناة أون تريند على تويتر تزامنا مع عرض الحلقة الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "ملحمة البرث" و"على أون"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تزامنا مع بث الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار" التى سلطت الضوء على ملحمة البرث.

تريند تويتر في مصر

وجاء ضمن الأكثر تدالا عبر تويتر أيضا "شهداء الوطن" و"الاختيار النهاردة"، حيث تداول رواد منصة تويتر صورا للشهيد أحمد المنسي وجنود القوت المسلحة الذين استشهدوا في ملحمة البرث.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة ON عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث كتبت قناة ON، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "استنونا الليلة في بث مباشر عبر صفحتنا علي فيس بوك للحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث الساعة 9 مساءً فقط وحصرياً على صفحة "ON".

وشهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، حدثا محزنا للغاية، ففي يوم 7/7/2017، جهزت مجموعة من التكفيريين أسلحة وذخيرة ومدافع وسيارات دفع رباعى، تجهيزاً لضرب الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة في مربع البرث، والذى يقودها المقدم أركان حرب أحمد منسى، وانتشر التكفيريون في الساعة 4 فجراً، إذ اقتربت سيارة محملة بمجموعة من التكفيريين داخل كمين قوات الصاعقة، ليبدأ الجندى محمد عز في المناداة على زملائه في الكتيبة قائلاً: "حرس سلاح" لتختتم الحلقة فى إثارة وتشويق، وتم استكمال "ملحمة البرث" في حلقة الـ 28.

وفيما يلي نستعرض عدد من التغريدات التي تفاعلت مع هاشتاج "ملحمة البرث" اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

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