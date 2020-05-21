شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دقائق من الكوميديا الممتعة فى أول تريلر رسمى لـ Space Force والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Netflix عن أول فيديو ترويجى رسمى لمسلسلها الكوميدي الجديد "Space Force" الذى سيقوم ببطولته الممثل ستيف كاريل، وسيتم طرح العمل الجديد على الشبكة فى 29 مايو المقبل، التريلر احتوى على الكثير من اللقطات الكوميدية الممتعة، ووصلت مدته إلى 3 دقائق و15 ثانية، على أن يتكون من 10 حلقات.

وسيدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

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وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

وعلى الرغم من أن هذه التكاليف إلا أن ترامب أمر بإنشاء قيادة فضائية في الولايات المتحدة، والتي ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش في الفضاء الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "fortune".

كما استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".