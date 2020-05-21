شكرا لقرائتكم خبر عن من المطار.. أول صور لـ جاستين بيبر وزوجته فى لوس أنجلوس بعد الحجر بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين باتا يشعران بالملل جراء مكوثهما طويلاً والتزامهما في إطار الحجر المنزلي داخل كندا، حيث ظهر الثنائي معاً بعد الرحيل من كندا إلي مطار لوس أنجلوس والتي شهدت بدء تخفيف القيود حول كورونا، ووفقاً لموقع الديلي ميل، التقط مصوروه صورًا لوصولهما لوس أنجلوس وهما يتمتعان بوقتهما أكثر بعد فترة من الالتزام في الحجر المنزلي في كندا.



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بيبر أثناء نزوله المطار



هايلى بالدوين

وكان النجم العالمي جاستين بيبر حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه منذ أيام لأعياد الأم التي تحتفل بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت من كل عام.

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ونشر بيبر صاحب الـ28 عاماً، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

وظهر بيبر منذ أيام، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جعت اللونين الأبيض والوردي، و قد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي "إنستجرام".