شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة عهد.. هل تفضح جومانا مراد خطط يسرا فى الانتقام وتكشف المستور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل "خيانة عهد" التى تقوم ببطولته النجمة يسرا، حيث تمكنت خلال حلقة الأمس من الانتقام من أخيها "خالد سرحان" وأختها "حلا شيحة" بإدخالهما السجن، ورغم انتظار مشاهدى المسلسل استكمال طريق الانتقام منهما بعدما تسببا فى قتل ابن "عهد" الوحيد اسم الشخصية التى تلعبها يسرا خلال الأحداث، إلا أن رواد السوشيال ميديا وبعد انتهاء حلقة الأمس تفاعلوا مع المسلسل على طريقتهم الخاصة حينما تكهن كثيرين بأن "شيرين" أو جومانة مراد تحضر للعديد من المفاجآت لـ عهد بعدما قامت بتسجيل فيديو لها أثناء اتفاقهما على أخواتها، وهو ما ستسفر عنه الحلقات القادمة وعما إذا ستكون شيرين الحفرة التى ستقع فيها عهد أم أن الأخيرة ستتمكن من المضى قدماً فى طريق الانتقام دون الكشف عما خططت لها.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.