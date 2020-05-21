شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى أحدث صورة لها.. ومتابعونها يسألونها: ليه صباع واحد فيه مونيكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة نيللى كريم أحدث صور لها عبر حسابها على موقع تويتر، وهى الصورة التى علقت عليها بكتابة اسم مصورها وهو المصور خالد فضة.. كما ظهرت نيللى كريم التى تشارك فى السباق الرمضانى من بوابة مسلسل "بـ 100 وش" التى تقوم ببطولته ويديها خالية من أى "مونيكير" باستثناء اصبع وأحد، وهو الأمر الذى لاحظها متابعيها فور نشر الصورة مباشرة مثلما ظهر فى تساؤلاتهم.



نيللى كريم

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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نيللى كريم فى أحدث صورة لها تثير تساؤل متابعيها

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.