شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لـ أحمد جمال بعد حلقة اليوم من "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض، اليوم الخميس، أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، للمطرب أحمد جمال هدية على روح الشهيد الأسطورة أحمد المنسى، وجميع شهداء مصر، وتذاع الأغنية بعد عرض الحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذى يذاع على قناة ON.

وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "إحنا مش بتوع حداد" الأيام الماضية لكى يبدأ عرضها فى أسرع وقت، تزامناً مع عرض مسلسل "الاختيار"، والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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وكان أحمد جمال قد نشر من قبل عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من كواليس تحضير الأغنية، وعلق على الفيديو: "(إحنا مش بتوع حداد).... إهداء للشهيد البطل عقيد أح / أحمد المنسى ولكل شهيد من جنودنا الأبطال اللى دافعوا عن تراب الأرض لآخر نفس".

"الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.