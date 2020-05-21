شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 28.. الزعيم يجبر عمرو وهبة على فسخ خطوبته من هدى المفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "فلانتينو"، قيام الزعيم عادل إمام بإجبار عمرو وهبة على فسخ خطوبته من هدى المفتي ابنة عادل إمام وذلك بعدما قام بفضح ممارسته وقيامه باستخدام صيدلية والده في أعمال منافية للآداب إضافة لبيعه أدوية تندرج تحت بند المخدرات، وهو ما جعله يفسخ الخطوبة بعدما هدده الزعيم بفضحه أمام والده.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.