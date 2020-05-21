شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: اقتربنا من العيد ما هو أكثر شىء سوف تفتقدونه من شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجلسة تصوير جديد بـ"العباءة"، شاركت النجمة هند صبرى، جمهورها ومتابعيها "سيشن" جديد بمناسبة عيد الفطر، حيث تساءلت "اقتربنا من العيد.. ما هو أكثر شىء سوف تفتقدونه من شهر رمضان الفضيل؟"، وتقضى هند صبرى معظم وقتها خلال العزل الصحي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة لآخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".



هند صبرى



هند

ويشار إلى أنه قبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.

وقالت خلال ظهورها لايف على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فى برنامج As3ad مع Live، عن برنامجها "مش مسلسل هند صبرى" وهو التجربة الأولى لها لبرامج "يوتيوب"، قالت إن البرنامج يعتمد على فكرة من كانت لديه مشاريع وتأجلت بفعل كورونا، وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات، ويشارك معهما شركة رايم برودكشنز.