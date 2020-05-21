شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وحسين الجسمى يقدمان حفلين أون لاين فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عيد الفطر المبارك بثا حيا لحفلين غنائيين، حيث يُحيى أولهما النجم العربى كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما المغنى الإماراتى حسين الجسمى يوم 25 مايو ويأتى تنظيم الحفلين فى إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التى أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبى على اليوتيوب.

واحتفاءً بحلول عيد الفطر، يؤدى النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمى باقة من أجمل أغانيهما الشهيرة خلال حفلين حصريين سيجرى بثهما مباشرةً عبر قناة المجمّع الثقافى على منصة "يوتيوب" يومى 24 و25 مايو على التوالى، ومن المقرر أن يبدأ الحفلان فى تمام الساعة السادسة مساءً.

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يعتبر الفنان كاظم الساهر - قيصر الغناء العربى كما لقبه الشاعر الكبير نزار قبانى - من أشهر مطربى الوطن العربى، وهو مؤلف أغاني وملحن يتقن العزف على عدة آلات موسيقية وقد نجح الساهر في بيع 100 مليون نسخة ألبوم غنائي وحقق رقماً قياسياً في استقطاب أعلى نسبة حضور في حفلات الغناء العربي على الإطلاق.

بينما يتمتع المطرب الإماراتي المحبوب حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان. شارك الجسمي مؤخراً في الحدث الخيري الإنساني العالمي "عالم واحد: معاً في المنزل".

تتضمن الفعاليات سلسلة "لايف مع فايز" باستضافة المغني والملحن الإماراتي فايز السعيد وعدد من الحفلات الأخرى التي يشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في الشرق الأوسط مثل وليد الشامي، والنجمة اللبنانية المحبوبة يارا، في تمام السابعة والنصف مساءً ونجم الغناء السعودي بدر الشعيبي في تمام السابعة مساءً.