شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 28.. خلاف بين زياد وملك فى أول يوم عمل بعد الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة 28 من مسلسل "فرصة تانية" بطلاق مريم (هبة مجدى) من مدحت (دياب) الذى تغير كثيراً، وعاد لمزالة عمله فى معرض السيارات الخاص به وبمجرد وصوله يعطى جميع العاملين فيه شهرا مكافئة، ويحضر أبو غدير (كريم عبد الخالق) لمقابلته ومحاولة إعادته للعمل معه فى تجارة المخدرات إلا أن مدحت يرفض ويطرده ويبلغ أبو هدير أحد رجاله أن مدحت إذا لم يفعل ما يريدونه بعد 48 ساعة سيقتله.

ملك تطلب من زياد أن لا يكون هناك حساسية فى كونها مديرة الشركة وهو فى فريق عملها ويتفهم زياد ذلك، بمجرد وصولهما الشركة يجدان كل زملائهما يحتفلان بهما، ومع بداية أول اجتماع تعترض ملك على فكرته اثناء مناقشة الأفكار المطروحة وتطلب منه مقابلته فى مكتبها، ويدخلان فى مشادة و يعاتبها على احراجه أمام زملائه.

يحدث خلاف بين شيرين (سارة الشامى) وكمال (أحمد الشامى) بسبب اصرار الأولى على زواجهما فى الشقة التى عرضتها عليه والتى تبلغ ثمنها 4 ملايين جنيه وهو يرفض مرة أخرى لأنه لا يمتلك هذا المبلغ من الأساس، أما بالنسبة لسامح (ادوارد) فيبلغ صافى (هبة عبد الغنى) أنه طلق زوجته ولكنها لم تبد اهتماماً بما قاله ولكنها كانت منشغلة بالتفكير بعد ذلك.

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مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 28