كلمات وفيديو.. هكذا استثمر The Weeknd نجاح إحدى أغنياته وقدمها مع Doja Cat

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم الكندى The Weeknd مع مغنية الراب الأمريكية Doja Cat من أجل تقديم "ريمكس" مذهل لكل عشاق الموسيقى والغناء فى العالم.

فقد أطلق مغنى "Blinding Lights" البالغ من العمر 30 عاما على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ريميكس لإحدى أغنياته، وذلك مع مغنية "Say So" البالغة من العمر 24 عاما، وهى أغنية "In Your Eyes" وهى واحدة من أغنيات ألبومه الأخير "After Hours" الذى حقق نجاحا كبيرا حول العالم.

يذكر أن The Weeknd أطلق ألبومه الغنائى After Hours فى 20 مارس الماضى، وقد استطاع الألبوم أن يحقق نجاحا كبيرا حول العالم، ويضم الألبوم 14 أغنية، أطلق منهم The Weeknd 3 أغنيات تم تصويرهم بطريقة الفيديو كليب وهم "Heartless" شهر نوفمبر الماضى، ثم بعد أيام معدودة اطلق كليب "Blinding Lights"، بينما أطلق شهر مارس الماضي كليب "In Your Eyes".

كلمات الاغنية:

[Intro: Doja Cat & The Weeknd]

Oh

Yeah

[Verse 1: The Weeknd]

I just pretend that I'm in the dark, and

I don't regret 'cause my heart can't take a loss

I'd rather be so oblivious

I'd rather be with you

[Pre-Chorus: The Weeknd]

When it's said, when it's done, yeah

I don't ever wanna know

I can tell what you done, yeah

When I look at you

[Chorus: The Weeknd]

In your eyes

I see there's something burning inside you

Oh, inside you

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to

Oh, you try to

[Post-Chorus: The Weeknd]

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I'm blind, I'm blind

In your eyes, you lie, but I don't let it define you

Oh, define you

[Verse 2: Doja Cat & The Weeknd]

I never lied when I cried for you

And I know you cried, too (Know you cried, too)

You're really nice, just couldn't get now you're through

Always had to say, "Bye," to you (And I taught myself to say)

Love the way you're talkin', love your style but, ooh, babe

I know that you got it for me and it's [?], too hard not to see it

Hate the way I feel love, only hurts with real love

And he's taking every part of me, when you look, you can see love

One day, I'm giving you space

And the next day, you're giving me faces

And I like parties, not displaces

Comin' out of my bag for you to get wasted

(I can't stop staring at you)

It's like I forgot that staring is rude

And that's what five shots could turn me into (Oh, yeah)

But you've done most things that gentlemens do, so

[Pre-Chorus: The Weeknd]

When it's said, when it's done, yeah

I would never let you know (Let you know)

I'm ashamed of what I've done, yeah

When I look at you

[Chorus: The Weeknd]

In your eyes (Your eyes)

I see there's something burning inside you (Inside you)

Oh, inside you (Inside you)

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (Try to)

Oh, you try to (I try to, babe)

[Post-Chorus: The Weeknd]

You always try to hide the pain (Oh, oh)

You always know just what to say (Yeah, yeah)

I always look the other way

I'm blind, I'm blind

In your eyes, you lie, but I don't let it define you (Oh)

Oh, define you