شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار على صفحة قناة ON بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ON عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكتبت قناة ON، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك: "استنونا الليلة في بث مباشر عبر صفحتنا علي فيس بوك للحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث الساعة 9 مساءً فقط وحصرياً على صفحة "ON".

يشار إلى أن منصة watch it الرقمية، المدفوعة أعلنت أن الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضها مساء اليوم الخميس، سيتم اتاحتها للمشاهدة مجانا وذلك من خلال الدخول علي الموقع www.watchit.com، ويتم ذلك بدون استخدام التطبيق علي أي جهاز سواء محمول أو سطحي أو جهاز تلفزيون، أي أنه لابد من خلال الموقع وباستخدام اي متصفح للانترنت.

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قناة ON

ويأتي هذا التحرك كجزء من الدور المجتمعي الذي تلعبه المتحدة للخدمات الاعلامية مالكة المنصة، على أن يبدأ عرض هذه الحلقة الاستثنائية والمترقبة من قبل الجمهور، فور انتهاء عرضها علي قناة ON وتستمر متاحة مجاناً للمشاهدة حتي مغرب آخر أيام شهر رمضان الكريم، والتى تتناول ملحمة كمين البرث الشهيرة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد أعلنت أيضاً عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل فى التاسعة مساء اليوم الخميس على قناة ON بدون فواصل اعلانية حيث صدر هذا القرار نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية و تحديدا الحلقة 28 و التي ينتظر أحداثها الجميع ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق واسلام جمال وأحمد فؤاد سليم وناهد رشدى ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف منه آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، أحمد صلاح حسنى، رامز أمير ومحمد عزوآخرون.