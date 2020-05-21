عبير صبري لـ سامح عبدالعزيز: أنت علامة فارقة في حياتي الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "خيانة عهد"، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بـ"إنتسجرام"، رفقة المخرج سامح عبدالعزيز.

وعلقت "عبير"، على الصورة موجهة حديثها لـ"سامح"، قائلة: "سامح عبد العزيز المخرج المبهر المحترم الراقي المحب لكل ممثلينه اللي بيحب موهبة الفنان وبيحترمها القائد في اللوكيشن بمنتهى الهدوء والسيطرة في نفس الوقت سامح خلاني انطلق".

وتابعت: "كان ييشجعني كل لحظة وبيقولي إنه بيثق فيه ودي أجمل كلمة تتقال للمثل عشان يقدم أحسن ماعنده يا سامح أنت مخرج عظيم وإنت علامة فارقه في حياتي الفنية شكرا جدا علي النجاح الكبير وعلى المسلسل اللي كسر الدنيا وأتمنى اشتغل معاك مليون مرة تاني، وبشكر كل الجمهور شريك النجاح".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح ‏عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال. المسلسل من إنتاج العدل جروب.