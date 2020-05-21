مستعدين؟.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو جديد، نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام". وظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يصور نفسه في غرفته للاستعداد لتصوير أحد الأعمال، وعلق عليه قائلًا: "مستعدين؟.. قريبًا". ويعرض لمحمد رمضان حاليا مسلسل "البرنس"، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎، تأليف وإخراج محمد سامي.

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