فيديو.. عبير صبري تدخل في نوبة بُكاء بسبب زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بكت الفنانة عبير صبري، بسبب غياب زوجها عنها تلك الفترة.

وخلال لقائها ببرنامج "أحلى النجوم"، مع الإعلامية بوسي شلبي، أعربت "عبير"، عن اشتياقها لزوجها عقب سماعها صوته عبر مداخلة مع البرنامج.

وبارك "أيمن"، لزوجته على نجاحها في مسلسل "خيانة عهد"، كما أعرب عن اشتياقه لها بسبب عدم تواجده في مصر.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح ‏عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال. المسلسل من إنتاج العدل جروب.