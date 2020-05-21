بدء كتابة حلقات "عرابة بيروت" والتصوير في لبنان قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: بدأت ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، كتابة أولى حلقات مسلسلها الجديد "ست الكل" أو "عرابة بيروت". القصة لمريم نعوم والمسلسل مكون من ٨ حلقات، ومن المقرر أن يتم تصويره في العاصمة اللبنانية "بيروت" قريبا. يُذكر أن المسلسل سيتم عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة في مطلع العام المُقبل، المسلسل تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن إنتاج شركة ‏ I-productions.

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