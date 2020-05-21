نيكول كيدمان تدعم حفل زوجها الموسيقي كيث أوربان للطواقم الطبية في زمن الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 10:45 مساءً - مشاهير أميركا لليوم يعتبرون الأكثر نشاطاً على الصعيد الإنساني والخيري على اختلاف جذورهم وأصولهم ،وأبرز هؤلاء النجمة العالمية الأميركية الأسترالية الأصل نيكول كيدمان "52 عاماً" التي أبدت دعمها الكبير لزوجها الفنان والموسيقي كيث أوربان عبر مرافقته إلى المركز الطبي بجامعة فاندربيلت يوم الجمعة الماضي حيث أقام زوجها كيث أوربان بدعمها وتشجيعها الحماسي الجميل له حفلة موسيقية مبهجة ورائعة للطاقم الطبي والعاملين فيه لشكرهم وتقديرهم على جهودهم الطبية في مكافحة فيروس كورونا.



وبدا واضحاً من صور نيكول كيدمان التي نشرتها في حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تعرضها لإصابة في كاحل قدمها أثناء إقامتها بمنزلها خلال الحجر المنزلي ،لكنها أثبتت قوتها ،وتمكنت بالرغم من إصابتها من مرافقة زوجها كيث ودعمه في حفله الموسيقي،وشاركته دعمها هي الأخرى للطواقم الصحية الواقفة بشجاعة بالصفوف الأمامية،تواجه بمفردها خطر جائحة فيروس كورونا للحد من إنتشاره وتفشيه بين الناس وفتكه بحياة الكثيرين منهم.



ونشرت نيكول كيدمان صورةً لها هناك لكنها قامت بقص الجزء السفلي من قدمها فلم تظهر إصابتها، حتى بدأ المتابعون يتسائلون لماذا قامت بذلك هل لأنها لا ترتدي حذاء؟

لكن زوجها كيث أوربان كشف حقيقة الصورة وسر إخفاء زوجته نيكول الجزء السفلي منها،من خلال نشره صورةً كاملة لها في حفله الموسيقي عبر حسابات له في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت زوجته نيكول كيدمان بقدمها المكسورة، وعلّق كيث عليها بقوله: "لقد كسرت كاحلها لكنها جندي حيث تواجدت هناك بين جميع الناس تتجوّل بقدمها المكسورة وقناع وجهها".



وقد تلقت نيكول كيدمان مئات رسائل الإعجاب من متابعيها في وسائل التواصل الإجتماعي ،يشيدون فيها بقوتها وشجاعتها،فوصفها أحدهم ب " أحسنت نيكول ..أنت صخرة" ،وقال أحدهم: " فخورة بزوجها كيث" ، وقال آخر" نيكول أنت مذهلة،لزواجك من رجل جيد" ، وقالت معجبة لها :" أنتما رائعان..أحبكما" ، وقال آخر : " أنا فخور بك..وتستحقين نجاحك وجمهورك".



ونيكول كيدمان منذ زواجها بالمغني والموسيقي كيث أوربان،تواصل دعمها له وتبث معظم أعماله وأغانيه الجديدة في حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي ويحقق كل منها عند نشر نيكول لها مئات الآلاف من المشاهدة والإعجاب عبر منصاتها الإجتماعية المختلفة ذات الشعبية الواسعة.



View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Apr 2, 2020 at 9:00am PDT