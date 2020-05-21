كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الاختيار" يحصل على وسام التفرد في الابداع من قبل اتحاد الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر اتحاد الإعلاميين العرب، واتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بإجماع مجلس إدارته على مستوى الوطن العربي منح وسام التفرد في الإبداع لمسلسل "الاختيار".
قصة مسلسل "الاختيار"
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
أبطال مسلسل "الاختيار"
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.
ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.
مواعيد مسلسل "الاختيار"
وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.