شاهد.. كواليس "رامز مجنون رسمي".. وقصة الكرسي والكلب "بامبينو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض الفنان المصري رامز جلال، الخميس، لأول مرة كواليس برانامجه "رامز محنون رسمي"، الذى يذاع على قناة "mbc".

وتحدث رامز عن أدواته التي يستخدمها في البرنامج، بداية من كرسي الحقيقة، وكشف خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس حلقاته السابقة.

واستعرض جلال المكان الذي صور فيه المقلب وهو ستوديو في دبي أقيم على 2400 متر، ويعتبر أكبر ستوديو في الشرق الأوسط.

وقال: "الناس شايفة اللي فوق بس لكن متعرفوش أن في تحت مدينة كاملة، كل واحد عارف دوره وبينفذه بدقة".

وأضاف أن الكرسي الذي يجلس عليه ضيوف البرنامج، بداخله جهاز روبوت من إسبانيا، وجاءت أدواته من انجلترا، وتم تركيبه في دبي.

كما كشف رامر عن الكلب "بامبينو" التي يظهر معه، موضحا أنه جهاز روبوت دقيق جدا، وسبب شرائه هو التسلية قبل قدوم الضيف.



Advertisements





وتحدث رامز أيضا عن التانك أو بانيو المياه الذي كان يوضع فيه الضيف، مشيرا إلى أنه كان يقيم عليه مهندسين وسباكين وغطاسين لحماية الضيف من أي موقف طارئ.

وعند حديثه على الكابوريا قال: "كانت بتقرقش صوابعي قبل الضيف ونصيحة أوعى تهزر معاها، الكابوريا للأكل بس".





أما عن أغنية رامز جلال نجم اليوتيوب، فأشار إلى أن فكرتها جاءته أثناء تصوير البرنامج ولم تكن في الترتيبات المتفق عليها.

وتدور فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى حركات رامز جلال.

