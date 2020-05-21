كارول عبود تفجر مفاجأة مدوية حول “عبلة” و “زينة”

أكدت الممثلة كارول عبود في حوار مع الإعلامي ايلي نخله ضمن برنامج The insider بالعربي على أن شخصية “عبله” التي تقدمها بمسلسل “أولاد آدم ” كانت شخصية نافرة في رمضان 2020 .

كارول التي لم تكن تتوقع كل النجاح الذي حققته بدور “عبله”، أشارت الى أن الجمهور أجمع على أن الشخصية مميزة، وعلى الرغم من أنهم كرهوها في البداية لكنهم عادوا وتعاطفوا مع الشخصية وأحبوها.

وكشفت كارول خلال اللقاء أنها كانت متخوفة من تجسيد هذه الشخصية وطلبت من المخرج الليث حجو أن تلعب شخصية “زينة” التي جسدتها ندى أبو فرحات لكنه أقنعها بأن دور “عبله ” قوي ويمكنها تقديمه بطريقة مميزة وقالت: “مش كثير بحياتي ممكن أدوار مثل عبله”.

كارول أكدت على أنها لم تخف هذا الأمر عن ندى أبو فرحات فصارحتها بمخاوفها، وفي اتصال خاص للبرنامج مع ندى أكدت على أنه لو عرض عليها دور “عبله” لكانت قبلت بتقديمه لأنه من أروع الأدوار في المسلسل لكنها أكدت على أن هذا الدور لا يليق إلا بكارول عبود.

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وفي سؤال حول عبارة “حلو الحوار” التي اشتهرت بها شخصية عبله، أشارت كارول الى أن العبارة كانت موجودة في النص أصلاً ولكن خلال تصوير المشاهد تم إضافتها أكثر من مرة، وأبدت سعادتها بأن الشخصية “مركت عند الناس” على حد قولها على الرغم من صغر مساحة الدور.

وتابعت مشيرة الى أنه في مسلسل “أولاد آدم” لم يتفوق أحد من الممثلين على غيره، فبحسب قولها : “كل واحد بمطرحو أعطى أقصى جهده ليؤدي الشخصية. لسنا هنا في منافسة”.

وختمت كارول لقاءها بالإشارة الى أنه تم إعادة كتابة سيناريو المسلسل بعد توقف التصوير منتصف شهر مارس بسبب أزمة كورونا، ولهذا تم التخفيف من المشاهد التي تحتاج لمجاميع كبيرة وانحصرت القصة في الحلقات الاخيرة بالشخصيات الأربعة الأساسية لكنها أكدت أن قصة “عبله” و”زينة” ستنتهي بمشهد قاسي تم تصويره في نصف نهار من حوالي أسبوعين.

نذكر أن موقع “الخليج 365” كان قد استفتى القراء بسؤال حول “كارول عبود تعود الى الشاشة بعد غياب في أي من المسلسين ابدعت أكثر أولاد آدم أو النحات؟ أتت النتيجة 82% أولاد آدم و18% النحات وذلك بعدما صوّت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.